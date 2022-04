EZK: geen signalen dat Rusland gaslevering naar Nederland stopt

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft nog geen signalen dat Rusland ook voor Nederland de gaskraan gaat dichtdraaien, zegt een woordvoerder desgevraagd. Dinsdag werd bekend dat het Russische gasbedrijf Gazprom geen gas meer levert aan Polen en Bulgarije omdat die landen weigeren in roebels af te rekenen.

Ook Nederland gaat geen roebels betalen voor Russisch gas omdat dit in strijd is met Europese sancties tegen Rusland, zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) eerder deze maand. Volgens de bewindsman moeten Nederland en andere Europese landen zich niet laten ‘chanteren’. Rusland wil de koers van de roebel ondersteunen door ‘onvriendelijke landen’ die de inval in Oekraïne veroordelen met die munt te laten betalen.

Om de gasvoorraden verder te vullen, heeft het kabinet onder meer een subsidie in het leven geroepen zodat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om gas op te slaan. De voorraden voor laagcalorisch gas, dat wordt gebruikt voor gasfornuizen, zijn voor 30 procent gevuld. De voorraden voor hoogcalorisch gas, vooral gebruikt in de industrie en energiesector, zijn voor 11,5 procent gevuld. Nederland is voor ongeveer 15 procent afhankelijk van Russisch gas, aldus het ministerie.

Nederland zal dan ook niet zozeer in de problemen komen door een gastekort, aldus de ministeriewoordvoerder, maar eerder last krijgen van stijgende prijzen als andere landen zonder gas zitten. Gas is belangrijk voor industriële productie en goederen worden duurder als het gas schaars wordt.