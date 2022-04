Transnistrië meldt beschieting wapendepot vanuit Oekraïne

In Transnistrië is vanuit Oekraïne een dorp beschoten waar een grote Russische munitieopslagplaats staat, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken van de afgescheiden Russischgezinde regio van Moldavië. Het departement meldt verder dat het drones heeft gedetecteerd die in Oekraïne zouden zijn opgestegen, waarvan er twee zijn neergehaald.