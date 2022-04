Koning reist ondanks klimaatbeloften met bus naar Maastricht

In zijn kersttoespraak afgelopen jaar sprak de koning over klimaatproblemen. ‘Die hebben we zelf gecreëerd en daarvan ondervinden we nu aan den lijve de gevolgen’, zei hij. Hij benoemde dan ook dat het oplossen ervan ‘ons verhaal’ kan zijn. De Rijksvoorlichtingsdienst liet daarop weten dat ‘afhankelijk van de aard van de reis, de bestemming, de doelmatigheid en de veiligheid’ een ‘overwogen beslissing’ wordt genomen over de inzet van het vervoersmiddel.

In 2017 reisde de koning wel per koninklijke trein. Toen was Koningsdag in Tilburg. Ook prinses Beatrix neemt regelmatig de koninklijke trein. De afgelopen jaren heeft de Tweede Kamer de koning ook regelmatig opgeroepen om vaker de milieuvriendelijkere trein te pakken.