Rusland claimt vernietiging westerse wapens in Oekraïne

Rusland claimt een ‘grote hoeveelheid’ wapens te hebben vernietigd bij een raketaanval in het zuidoosten van Oekraïne. De wapens waren volgens het Russische ministerie van Defensie geleverd door het Westen.

Het ministerie meldt dat Kalibr-kruisraketten vanaf zee werden afgevuurd op het terrein van een aluminiumfabriek in Zaporizja. ‘Die vernietigden hangars met een grote hoeveelheid wapens en munitie die door de Verenigde Staten en Europese landen aan Oekraïense troepen was geleverd.’

De informatie uit Moskou is niet onafhankelijk geverifieerd. Ook hebben onafhankelijk partijen niet bevestigd dat Russische troepen in de nacht van dinsdag op woensdag in totaal 59 militaire doelen hebben vernietigd, wat Moskou eveneens claimt.

Het is niet duidelijk wat voor wapens zouden zijn vernietigd. Westerse landen hebben Oekraïne meerdere malen wapens toegestuurd voor de strijd tegen Rusland. President Volodimir Zelenski blijft landen oproepen zijn land te voorzien van zwaardere wapens. Steeds meer landen geven daar gehoor aan. Rusland heeft de VS gewaarschuwd dat de vele westerse wapenleveringen leidt tot escalatie in Oekraïne.