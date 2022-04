Von der Leyen: EU solidair met Polen en Bulgarije tegen chantage

Het Russische staatsbedrijf Gazprom draaide woensdagochtend de gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht. Dat is ‘weer een nieuwe poging van Rusland om gas als instrument voor chantage in te zetten’, aldus Von der Leyen. Dat is ‘ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar’ en ‘toont opnieuw dat Rusland onbetrouwbaar is als gasleverancier’.

De EU werkt aan een gezamenlijk antwoord op de stap van Rusland, zegt de commissievoorzitter. Ieder EU-land heeft draaiboeken gemaakt voor scenario’s als deze. Die zijn met de andere lidstaten afgestemd en ze kunnen daarbij volgens de Duitse op elkaar rekenen.