Topman Booking Holdings krijgt beloning van 54 miljoen dollar

Topman Glenn Fogel van Booking Holdings krijgt dit jaar 54 miljoen dollar (51 miljoen euro) aan beloningen voor zijn verdiensten tussen 2018 en 2021. Het gaat voor een deel om aanpassingen aan eerdere bonuspakketten in aandelen die door de coronacrisis sterk in waarde waren gedaald, meldt het moederbedrijf van de Nederlandse hotelboekingensite Booking.com

In zijn jaarverslag meldt Booking Holdings dat het bedrijf onder Fogel in 2019 stevig groeide. In 2021, te midden van nieuwe varianten van het coronavirus, herstelden de resultaten en wist het bedrijf toch nog een nettowinst te boeken. Ook zou het bedrijf zijn doelstelling hebben gehaald voor rendement op aandelen. Het bedrijf moest voor die verbetering wel duizenden banen schrappen.

Fogel krijgt over 2021 een basissalaris van 750.000 dollar, staat in de toelichting van Booking Holdings op de aanstaande aandeelhoudersvergadering. Daarnaast ontvangt de topman een bonus van 5,2 miljoen dollar in contanten voor het voorbije jaar. Daarbovenop komt een toezegging van 23,9 miljoen dollar aan aandelen als variabele beloning. Het bedrijf benadrukt dat die ook nog in waarde kunnen dalen.

Het overige deel van de 54 miljoen dollar aan beloningen zijn aanpassingen van eerder toegezegde prestatiebonussen in aandelen. Die stukken, die Fogel ontving voor prestaties van het bedrijf in 2018 en 2019, waren door de pandemie nagenoeg niets meer waard geworden. Volgens een woordvoerder komt de beloning voor Fogel overeen met bonussen en salarissen die topbestuurders bij vergelijkbare concerns krijgen.