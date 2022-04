Eerste oranjefans veroveren goed plekje in Maastricht

De eerste oranjefans uit heel Nederland en zelfs Wallonië stonden woensdagochtend vroeg om 08.00 uur al achter de dranghekken langs de koninklijke route in Maastricht. Zo was Marjan van Ginkel uit Barneveld samen met zes anderen al om half drie uit bed gekomen om de reis naar Maastricht te maken, zodat het gezelschap een mooi plekje kon veroveren. ‘We hopen de koning van dichtbij te zien’, zei de met oranje strik in de haren uitgedoste oranjefan.

Isabelle Tinter is met haar man in alle vroegte vanuit het Waalse stadje Binche naar Maastricht afgereisd. ‘Zeven jaar geleden waren we bij het koninklijk bezoek in Dordrecht’, zegt ze van achter een dranghek langs de route. ‘Ik heb de koningin toen de hand geschud. Ik houd van jullie koningspaar, dat is beter dan het onze. Menselijker, natuurlijker!’

Jessie van Attekum en Ilonka Biesman uit Maastricht stonden naar eigen zeggen als eerste in alle vroegte voor de Servaesbrug, waar het koninklijk echtpaar om 11.00 uur arriveert. ‘Het is onze eerste keer’, zegt Jessie. ‘Omdat het in Maastricht is.’

Superfan

Op de Servaesbrug staat in vol oranje ornaat superfan Bjorn Hoex uit Susteren. Ook hij houdt vol als eerste op de route te zijn aangekomen. In alle vroegte twitterde hij al ‘een hartelijke gelukwens aan Zijne Majesteit de Koning’.

Niek en Derk Schonenberg uit Heijen waren dinsdagavond naar Maastricht gekomen, om er met een vriendengroep alvast te gaan feesten. Om 07.30 uur stonden ze aan een dranghek voor het Easy Hotel, waar ze overnachtten. Ze hopen vurig op een boks van de koning, aldus Derk. ‘Of nog liever van de dochters’, voegt hij daaraan toe.

Minder fortuinlijk waren vier in Oranje uitgedoste oranjefans uit Kerkrade. Ze wilden richting de Servaesbrug lopen maar werden door de politie tegengehouden. De binnenstad van Maastricht zit potdicht, mensen moeten vaak ver omlopen om een plek te vinden. Er is veel politie en handhaving aanwezig. Volgens de gemeenten is er langs de route plek voor 23.000 mensen.