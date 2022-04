Damrak begint met klein verlies aan Koningsdag

Rusland kondigde vorige maand aan dat ‘onvriendelijke landen’, waaronder de EU-landen, hun gasrekening in roebels moesten gaan betalen. Rusland slaat daarmee terug voor de westerse sancties naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Woensdag bleek echter dat er toch gas uit Rusland blijft stromen naar Polen en Bulgarije, ondanks het dreigement van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom om de leveringen aan die landen te stoppen.

Buiten het Damrak kwamen de banken Credit Suisse en Deutsche Bank met resultaten. Het Zwitserse Credit Suisse leed een verlies in het eerste kwartaal, terwijl Deutsche Bank de winst zag stijgen. Daarnaast wordt uitgekeken naar de kwartaalcijfers van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, die na de slotbel in New York naar buiten komen.

DSM

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een openingsverlies van 0,1 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. De belangrijkste Aziatische markten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent lager en de beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,9 procent in de plus.

Op het Damrak liet DSM weten een strategische samenwerking te hebben gesloten met het Amerikaanse Elanco. Door de samenwerking krijgt Elanco de exclusieve licentierechten voor de ontwikkeling, productie en commercialisering van Bovaer in de Verenigde Staten. Bovaer is een door DSM ontwikkeld voedingssupplement voor koeien. Met het middel kan volgens DSM de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30 procent worden verminderd.

Dalingen

De Europese beurzen sloten dinsdag lager. De AEX daalde 0,5 procent tot 695,57 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 1032,59 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,2 procent. Londen won 0,1 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 2,4 procent lager op 33.240,18 punten en de brede S&P 500 verloor 2,8 procent.

De euro was 1,0628 dollar waard, tegen 1,0661 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 102,12 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 105,71 dollar per vat.