Londen: Oekraïne behoudt controle over grootste deel luchtruim

Oekraïne behoudt de controle over het grootste deel van zijn luchtruim, meldt het Britse ministerie van Defensie. Volgens de dagelijkse inlichtingenupdate is Rusland er niet in geslaagd de Oekraïense luchtmacht te vernietigen of de luchtverdediging uit te schakelen.

Rusland voert volgens het ministerie vooral luchtaanvallen uit in het zuiden en oosten van Oekraïne, ter ondersteuning van zijn grondtroepen. Moskou heeft minder mogelijkheden voor aanvallen in het noorden en westen, aldus de Britse inlichtingen, omdat de toegang tot het luchtruim daar ‘zeer beperkt is’. Rusland valt nog steeds militaire doelen in heel Oekraïne aan, iets waar Rusland zelf ook regelmatig over bericht.

De Britten melden ook dat Rusland bij luchtaanvallen in Marioepol waarschijnlijk gebruikmaakt van ongeleide projectielen, waarbij de kans op burgerslachtoffers groter is. Volgens de lokale autoriteiten zijn in Marioepol sinds het uitbreken van de oorlog enkele tienduizenden burgers om het leven gekomen. Het dodental in de havenstad is momenteel niet onafhankelijk geverifieerd.