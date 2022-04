Sterke verkoop Toyota ondanks problemen door chiptekorten

Het Japanse autoconcern Toyota Motor heeft over het afgelopen boekjaar meer auto’s verkocht dan het bedrijf zelf had voorspeld, ondanks de verstoringen in de productie door de nijpende chiptekorten in de auto-industrie.

Het concern verkocht in het eind maart afgesloten fiscale jaar wereldwijd ruim 9,5 miljoen auto’s, wat het op één na hoogste niveau ooit is. Toyota had zelf een doelstelling voor een verkoop van 9,4 miljoen voertuigen.

Toyota deed met name goede zaken in Azië en Noord-Amerika. Het bedrijf is ‘s werelds grootste autoverkoper. Vanwege de chiptekorten heeft Toyota fabrieken tijdelijk moeten stilleggen. Daarnaast heeft het bedrijf te kampen met de strenge lockdowns in China tegen het coronavirus. Daardoor werden Chinese fabrieken dichtgedaan.

Het bedrijf komt later met volledige jaarcijfers. Daarbij zal onder meer worden gelet op de impact van de oorlog in Oekraïne op Toyota.