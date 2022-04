Kwart minder bedrijfsauto’s verkocht in maart

Fabrikanten van vrachtwagens, bussen of bestelauto’s hebben in maart bijna een kwart minder bedrijfswagens verkocht in de Europese Unie dan een jaar eerder. Het sterkst daalde de verkoop van bussen en kleinere bestelwagens, meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA.

Het is de negende maand op rij waarin er minder commerciële voertuigen zijn verkocht. De auto-industrie kampt nog altijd met schaarste aan onderdelen, zoals chips. Daarnaast zijn sommige fabrikanten geraakt door toeleveringsproblemen door de oorlog in Oekraïne. De Duitse vrachtwagenfabrikant MAN kan al sinds midden maart minder trucks produceren doordat een Oekraïense fabriek voor kabelbomen vaak stillag door de oorlog in het land.

In totaal verkochten fabrikanten 153.553 bedrijfsauto’s, 24,9 procent minder dan in maart 2021. In Nederland daalde de verkoop van vrachtauto’s, bussen en bestelauto’s met bijna een vijfde.