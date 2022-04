Koningsnacht druk als vanouds, geen grote incidenten

De eerste Koningsnacht sinds twee jaar tijd lijkt zonder grote incidenten te zijn verlopen. In veel steden werd als vanouds gefeest en was het druk. In Utrecht en Apeldoorn was het te vol en riep de gemeente ‘s avonds op niet meer naar de binnenstad te komen.

In Apeldoorn werd vanwege de drukte de ME uit voorzorg ingezet, meldde Omroep Gelderland. Laat op de avond meldde de Gelderse gemeente op Twitter dat het te druk was in de binnenstad.

De gemeente Utrecht zei rond 22.30 dat alle openbare evenementen voor Koningsnacht in het centrum vol waren. Eerder op de avond werd feestvierders al afgeraden naar het Vredenburg en Stadhuisplein te komen.

Bij Koningsnacht in Amsterdam was het dinsdagavond laat ‘gezellig druk’, zei de politie, die volgens een woordvoerster met veel mensen op de been was in de hoofdstad. In het Haagse centrum liep het ook vol door het festival The Life I Live.