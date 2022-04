Russisch munitiedepot vlak bij Oekraïense grens in brand

In de Russische regio Belgorod vlak bij de grens met Oekraïne is een munitiedepot in brand gevlogen, meldt de gouverneur van de regio op Telegram. De brand is ondertussen geblust en er zijn volgens de gouverneur in het nabijgelegen dorp Staraja Nelidovka geen woningen vernield of burgers omgekomen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.