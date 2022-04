Aung San Suu Kyi veroordeeld tot vijf jaar cel wegens corruptie

Een junta-rechtbank in Myanmar heeft woensdag de verdreven regeringsleider Aung San Suu Kyi schuldig bevonden aan corruptie en haar veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, melden persbureaus AFP en Reuters op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak.

De 76-jarige Nobelprijswinnaar was onder meer beschuldigd van het aannemen van steekpenningen, bestaande uit 600.000 dollar (ongeveer 564.000 euro) aan contant geld en goudstaven.

De voormalige regeringsleider werd op 1 februari 2020 samen met toenmalig president Win Myint door militairen vastgezet, nadat het leger een staatsgreep had gepleegd. Sindsdien zijn meerdere aanklachten tegen haar ingediend, waarvan enkele tot veroordelingen leidden. Tot dusver had Suu Kyi al zes jaar cel gekregen.

De militaire staatsgreep vond plaats omdat er volgens het leger verkiezingsfraude was gepleegd, waar tot heden geen bewijs voor is geleverd. De partij van Suu Kyi wist bij de verkiezingen van 2020 nog meer zetels te behalen. Daardoor zag het leger zijn macht verder krimpen. Het waren de tweede vrije democratische verkiezingen in Myanmar na vijftig jaar militaire dictatuur.