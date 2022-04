Soedanese artsen: dodental gevechten West-Darfur loopt op tot 176

Bij recente gewapende confrontaties in de staat West-Darfur in Soedan zijn inmiddels minstens 176 doden en 220 gewonden gevallen, meldt het Centraal Comité van Soedanese Artsen (CCSD). ‘Sommige lichamen werden begraven zonder autopsie of melding’, aldus het CCSD.

In het afgelopen weekend vielen in dezelfde regio al minstens 168 doden bij gevechten tussen rivaliserende bevolkingsgroepen, meldde zondag de onafhankelijke hulporganisatie General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur. De organisatie gaf toen aan te vrezen dat het dodental verder zou oplopen.

Het grootschalige geweld zou zijn uitgebroken toen gewapende Arabische nomaden dorpen van de niet-Arabische Massalit-minderheid aanvielen als vergelding voor een eerder gepleegde dubbele moord. Zo’n 20.000 mensen zijn ontheemd geraakt door het geweld. Hulporganisaties roepen dan ook op tot een terugkeer van de internationale vredesmissie, die zich vanaf januari 2020 uit het gebied terugtrok.

In Darfur brak in 2003 een burgeroorlog uit die aan 300.000 mensen het leven kostte en 2,5 miljoen mensen op de vlucht deed slaan. De regio heeft sinds eind 2020 weer te maken met oplaaiende en vaak dodelijke conflicten. Die draaien vooral om ruzie over land, vee, toegang tot water en weidegrond. Alleen vorig jaar al sloegen in de regio opnieuw 430.000 mensen op de vlucht volgens verschillende hulporganisaties.