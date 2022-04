Hoop op betere cijfers Facebook na afstraffing op beurs

Bij de kwartaalcijfers van Meta Platforms is het vooral de vraag of het moederbedrijf van Facebook de weg omhoog heeft teruggevonden en met rooskleurigere vooruitzichten komt. De vorige keer dat de onderneming cijfers presenteerde stelden die nog zwaar teleur, wat werd afgestraft op Wall Street. Meta raakte in een handelsdag meer dan een kwart van zijn beurswaarde kwijt. Ruim 230 miljard dollar aan beurswaarde ging verloren.

Voor het eerst in zijn bestaan trok het platform Facebook toen minder dagelijkse gebruikers dan in het voorgaande kwartaal. Daarnaast vielen de groeivooruitzichten van Meta tegen. Facebook kampte onder meer met hevige concurrentie van de populaire video-app TikTok. Beleggers hopen dat de onderneming woensdag na de slotbel van de beurs in New York met betere cijfers komt.

Maar Meta zei de vorige keer ook problemen te verwachten door de aanhoudend hoge inflatie. Door de prijsstijgingen zouden bedrijven mogelijk moeten snijden in hun advertentie-uitgaven. Advertenties zijn juist veruit de belangrijkste inkomstenbron van het door Mark Zuckerberg geleide bedrijf. Daarnaast kijken toezichthouders en regelgevende instanties steeds kritischer naar Meta.

Analisten betwijfelen of Meta, waar ook Instagram en WhatsApp deel van uitmaken, nu een heel ander beeld zal schetsen dan in het vorige cijferbericht. ‘We zien geen reden om aan te nemen dat dit kwartaal voor Meta significant anders zal zijn dan de laatste keer’, heeft een kenner van adviesbureau Publicis Sapient bijvoorbeeld gezegd tegen de Britse krant The Guardian. Op beleggerswebsite Investing.com wijst een analist van Bank of America erop dat de onzekerheid bij adverteerders alleen maar groter is geworden door de oorlog in Oekraïne.