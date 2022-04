Zelenski: doelen van Rusland gaan veel verder dan Oekraïne

‘Het uiteindelijke doel van het Russische leiderschap is niet alleen om het grondgebied van Oekraïne te veroveren, maar om het hele centrum en oosten van Europa uit elkaar te halen en de democratie wereldwijd een slag toe te brengen’, zei Zelenski.

De aanhoudende aanvallen op Oekraïne, zoals nu in de Donbas in het oosten van het land, zullen Rusland echter alleen maar ‘nieuwe verliezen’ brengen, denkt Zelenski. De aanvallen zullen immers resulteren in een nieuw EU-sanctiepakket of meer handelsbeperkingen. De meerderheid van de Russen zal daardoor de agressie van de Moskouse regering met armoede moeten bekopen, aldus de president.