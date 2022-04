PLUS roept tomatensoep terug wegens plastic

Supermarktketen PLUS waarschuwt dat in een partij Hollandse tomatensoep van het huismerk stukjes hard plastic kunnen zitten. PLUS roept klanten op de soep niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen dan hun geld terug.

Het gaat specifiek om 570 ml-zakken PLUS Hollandse tomatensoep met extra gehaktballetjes, met streepjescode 8710624425838, een houdbaarheidsdatum tot 21 juli 2023 en lotcode L20212. De overige lotcodes zijn volgens PLUS veilig.