Rusland: Renault draagt belang in AvtoVAZ over aan ministerie

Renault draagt zijn belang van 68 procent in de Russische automaker AvtoVAZ over aan het Russische ministerie van Industrie. Dat heeft minister Denis Mantoerov gezegd tegen het Russische persbureau Interfax. Renault krijgt dan over vijf à zes jaar de kans om het belang in het bedrijf achter automerk Lada terug te kopen.

Renault zit al sinds de Russische invasie in Oekraïne met het belang in AvtoVAZ in zijn maag. De Franse automaker liet vorige maand al weten zijn activiteiten bij een autofabriek in Moskou te staken nadat het veel kritiek kreeg dat het nog actief was in Rusland. Daarnaast werd het door sancties ook steeds moeilijker om de fabrieken in Rusland, die zowel Lada-voertuigen als modellen van Renault maakten, draaiende te houden.

Het is niet direct duidelijk of Renault geld krijgt voor het overdragen van de fabrieken. Ook heeft Renault het bericht nog niet bevestigd.