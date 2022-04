Clouddienst steeds belangrijker voor Microsoft

Softwareconcern Microsoft is in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar opnieuw verder gegroeid met zijn cloudtak. De afgelopen jaren versnelde de groei onder meer als gevolg van de coronacrisis, waardoor meer bedrijven thuiswerken mogelijk gingen maken. De clouddivisie is inmiddels het grootste onderdeel van Microsoft en goed voor zo’n 40 procent van de omzet en winst van de Windows-maker.