Moeder Google trekt 70 miljard uit voor belonen aandeelhouders

Alphabet, het moederbedrijf van Google, merkt dat bedrijven in Europa na de Russische invasie in Oekraïne terughoudender zijn geworden als het gaat om uitgaven aan advertenties. Niettemin lukte het de onderneming om in het eerste kwartaal weer flink te groeien. Alphabet voelt zich zelfs sterk genoeg om voor 70 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen en zo aandeelhouders te belonen.

De kwartaalopbrengsten bedroegen alles bij elkaar 68 miljard dollar. Dat is bijna een kwart meer dan in eerste drie maanden van vorig jaar aan omzet werd behaald. Die sterke groei dankt de onderneming voor een deel aan goede zaken met de cloudtak.

Ook advertenties leverden meer geld op. De groei op het gebied van reclame had waarschijnlijk alleen groter kunnen uitpakken als er niet zoveel economische onzekerheid was in de wereld, valt op te maken uit een toelichting door financieel directeur Ruth Porat. Onder de streep hield het concern met ruim 16 miljard dollar daarnaast minder winst over. Een jaar terug bedroeg het resultaat nog bijna 18 miljard dollar.