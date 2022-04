Utrecht: kom niet meer naar binnenstad, evenementen zijn vol

De gemeente Utrecht roept mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen. De openbare evenementen voor Koningsnacht in het centrum van de stad zijn allemaal vol, aldus de gemeente op Twitter.

Eerder op de avond riep de gemeente al op niet meer naar het Vredenburg en het Stadhuisplein te komen vanwege de drukte.

Op meerdere plekken in de Utrechtse binnenstad zijn tot 01.00 uur koningsfeesten aan de gang. In Utrecht begon dinsdag om 18.00 uur ook al een grote vrijmarkt in de binnenstad. De markt gaat de hele nacht en komende dag door.