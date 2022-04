Moskou: Russische troepen ‘bevrijden’ Cherson

Het Russisch ministerie van Defensie heeft dinsdag via het staatspersbureau Interfax bekendgemaakt dat zijn troepen de hele regio Cherson in het zuiden van Oekraïne hebben ‘bevrijd’. Volgens de zegsman, generaal Michail Mizintsev, zijn ook delen van de districten Zaporizja en Mikolajiv onder Russische controle gebracht, evenals gebied in de buurt van de oostelijke stad Charkov.

Volgens Mizintsev komt het normale leven in de veroverde gebieden langzaam maar zeker weer op gang. ‘De sociale infrastructuur wordt hersteld en het inzaaien van de landbouwgrond voor de oogst is begonnen.’

Het Kremlin mag dan wel beweren dat Cherson is ingenomen, uit Kiev komen andere geluiden. De regionale commandant van de Oekraïense militairen in het zuiden hield dinsdag vol dat er in Cherson een verdedigingslinie is opgetrokken waar de Russen nog niet doorheen zijn gebroken.