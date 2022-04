NAVO beducht voor Russische operatie onder valse vlag in Moldavië

De NAVO is beducht voor een door Rusland in scène gezette vijandige aanval op een deel van Moldavië met de bedoeling dan te kunnen terugslaan. De afgelopen dagen waren er in Transnistrië, een afvallige Russischgezinde regio van Moldavië waar Russische troepen zijn gelegerd, een aantal ontploffingen.

‘We hebben eerder pogingen van Rusland gezien om aanvallen onder valse vlag op te zetten in buurland Oekraïne, dus we zullen de gebeurtenissen in Moldavië nauwgezet volgen’, zei een NAVO-functionaris. De westerse militaire alliantie maakt zich zorgen over de explosies bij een overheidsgebouw en een zendmast in Transnistrië. Temeer omdat ‘het Kremlin heeft gezegd dat zijn doelen niet beperkt zijn tot Oekraïne’, aldus de functionaris. ‘Iedere bedreiging door Rusland van Moldavië, een onafhankelijk land, is onacceptabel.’

De NAVO werkt al lange tijd samen met Moldavië, brengt het bondgenootschap in herinnering. Het voormalige Sovjetstaatje kan rekenen op de ‘volledige steun’ van de NAVO voor zijn soevereiniteit en zeggenschap over zijn grondgebied.

Waarnemers houden er rekening mee dat Rusland vanuit Transnistrië een nieuw westelijk front tegen Oekraïne zou willen openen of Moldavië onder de voet zou willen lopen. Het land zou daarvoor een in scène gezette aanval op Transnistrië als excuus kunnen gebruiken.