OCW trekt bijna 140 miljoen uit voor schoolruimte Oekraïners

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt bijna 140 miljoen euro uit voor extra schoolruimte, zodat er genoeg plek is voor Oekraïense vluchtelingen. Van het geld kunnen scholen bijvoorbeeld noodlocaties plaatsen of externe ruimte huren, schrijft het kabinet na afloop van overleg over de opvang van Oekraïners.