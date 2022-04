Johnny de Mol stopt met presentatie HLF8 na nieuwe beschuldiging

"Ik stop voorlopig met het presenteren van mijn programma", aldus De Mol. "Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe, anonieme valse beschuldiging geuit. Daardoor wordt het voor mij en de redactie onmogelijk om dit werk voort te zetten."

Volgens De Mol is het voor hem nu "even niet meer te doen" om gasten te ontvangen en gezamenlijk een "boeiende show te maken". "Het valt mij heel zwaar, de show gaat door, maar ik stap nu opzij om te werken aan mijn verdediging in de hoop en verwachting dat de waarheid op tafel komt en ik gewoon weer verder kan met mijn werk. Dankjewel en ik hoop tot snel", sloot De Mol af.