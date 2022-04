Zeventien leden van ‘Sesamstraatkartel’ veroordeeld

Elf andere verdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2,5 tot 5 jaar. Drie anderen kregen werkstraffen opgelegd. De criminele organisatie kreeg de naam Sesamstraatkartel omdat de betrokkenen communiceerden in de versleutelde berichtendienst Encrochat door gebruik te maken van namen uit de kinderserie Sesamstraat.

De criminele organisatie bracht drugs via Europese havens naar Nederland en heeft grote geldbedragen witgewassen. De rechtbank oordeelde dat de verdachten zich niet hebben bekommerd ‘om de gevolgen van de handel in verdovende middelen en de schadelijke, verslavende uitwerking op de gebruikers’.

De verdachten richtten zich op een ingewikkeld, maar zeer winstgevend onderdeel van de cocaïnehandel. De verkoopwaarde van 1 kilo cocaïne in Colombia is ongeveer 2000 euro. Na aankomst in Nederland is deze cocaïne ongeveer 25.000 tot 27.000 euro waard.