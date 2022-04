Reddingswerkers vinden nog levende Poolse mijnwerker

Reddingswerkers hebben dinsdag een nog levende Poolse mijnwerker bereikt die vast kwam te zitten na de ramp in een mijn bij Borynia-Zofiowka. Die stortte zaterdag deels in door een aardschok. Zes collega’s kwamen om het leven. Hun lichamen zijn geborgen.

De nu gevonden kompel is gewond en moet nog in veiligheid worden gebracht. De actie wordt bemoeilijkt doordat een schacht onder water staat. Volgens de directeur van de mijn worden nog drie arbeiders vermist. Het zoeken naar hen gaat onverminderd door. Toen het ongeluk gebeurde waren 52 mensen ondergronds aan het werk. Van hen slaagden er 42 in op eigen kracht naar buiten te komen.

Eerder vorige week ging het ook al mis in een mijn in Pniowek, die eveneens wordt geëxploiteerd door het staatsbedrijf JSW. Door gasexplosies werden vijf medewerkers gedood. De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft een onderzoek gelast naar de veiligheidsvoorzieningen bij beide mijnen.