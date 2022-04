Aantal mensen met herhaalbooster stijgt tot ruim 1,7 miljoen

Ruim 1,7 miljoen mensen hebben een zogeheten herhaalbooster gekregen tegen het coronavirus, die bedoeld is voor mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een ernstige immuunstoornis, volwassenen met het syndroom van Down en bewoners van verpleeghuizen. In de afgelopen week lieten 156.143 mensen een tweede boosterprik zetten.