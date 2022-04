Kaag en Rutte praten in de week na reces met de hele oppositie

Minister-president Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag gaan vanaf 9 mei in gesprek met alle oppositiefracties over de Voorjaarsnota. Ze willen weten "welke wensen zij hebben", meldt Kaag. Dat is een hele operatie, aangezien het parlement momenteel naast de vier coalitiepartijen ook zestien oppositiefracties telt. Ze wil de gesprekken met de fractievoorzitters binnen een week afgerond hebben.

De afgelopen weken hebben de coalitiepartijen al een aantal keer overleg gevoerd met het kabinet op het ministerie van Financiën. Dat is nodig omdat de begroting, waar de Voorjaarsnota over gaat, op de schop moet. Er zijn allerlei enorme financiële tegenvallers geweest die miljarden extra lijken te gaan kosten.

Vorige week meldde Kaag dat er een "concept-Voorjaarsnota" ligt. Het kabinet moet daarover met de oppositie in gesprek omdat de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie weliswaar een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. Rutte noemde het "uniek" dat de oppositie zo actief betrokken wordt bij het gesprek over de begroting.