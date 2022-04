Meer boeren klussen bij en verdienen hier ook steeds meer mee

Volgens LTO groeit de vraag naar zogeheten landbouw met meerdere functies. De organisatie spreekt van een ‘serieus verdienmodel’ en denkt dat er ook nog veel groei mogelijk is. Het aantal boeren dat op deze manier onderneemt steeg tussen 2018 en 2020 met 5 procent, heeft de universiteit becijferd.

Ook de omzet van zorgboerderijen, campings en boerderijwinkels groeide. Ondanks de coronapandemie, die in het meest recente jaar dat werd onderzocht uitbrak, stegen de totale opbrengsten van dit soort landbouw in deze periode 15 procent tot meer dan 1 miljard euro.

De pandemie had verschillende effecten, zegt LTO. Door de coronapandemie gingen mensen meer lokale producten kopen en wilden ze gezonder gaan eten. Daardoor kon de omzet van de gehele verkoop van boerderijproducten in de onderzochte periode oplopen met 100 miljoen euro, en het aantal verkooppunten met ruim een vijfde. Daarentegen was recreatie en het ontvangen van scholen op de boerderij tijdens de pandemie niet altijd mogelijk. Daar gingen de opbrengsten dan ook omlaag.