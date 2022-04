P&O Ferries gaat deze week Kanaal weer oversteken

P&O wilde de zeevarenden door goedkopere krachten uit bijvoorbeeld Azië vervangen omdat P&O verlieslijdend is. Afgelopen jaar zou het bedrijf, dat in handen is van DP World uit Dubai, 100 miljoen pond hebben verloren. Het massa-ontslag zou nodig zijn om de overige 2200 banen te behouden.

Als P&O weer overtochten over het Kanaal gaat uitvoeren is dat met een van de vier veerboten. De andere drie zijn door de Britse autoriteiten aan de ketting gelegd. Voor de problemen was P&O goed voor ongeveer een derde van al het vervoer van personen en vracht over het Kanaal. Het wegvallen van die transportmogelijkheden was een van de oorzaken van een kilometerslange file van vrachtwagens die vanuit Groot-Brittannië naar het Europese vasteland wilden.

De overige veerdiensten van P&O, waaronder die tussen Rotterdam en Hull, varen alweer bijna volgens de normale dienstregeling.