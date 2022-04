Vertrouwen bij circuit Zandvoort na 35e gelijk in rechtszaak

Circuit Zandvoort ziet alle rechtszaken die nog gaan komen om de Formule 1 tegen te houden, met vertrouwen tegemoet. ‘Dit was de 35e juridische procedure die we hebben gevoerd voor een vergunning of een aanvraag, en we zijn voor de 35e keer in het gelijk gesteld’, zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Haarlem. Die bepaalde in een bodemprocedure dat de stikstofvergunning in orde is en in stand mag blijven.