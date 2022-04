Spanning Transnistrië loopt op, Moldavië maant tot kalmte

Het Oekraïense buurland Moldavië maant tot kalmte nu de onrust groeit over de afvallige pro-Russische regio Transnistrië, die tussen het overige Moldavië en Oekraïne ligt. De president van Moldavië kondigde maatregelen aan om de veiligheid te vergroten na een reeks explosies in Transnistrië. Door die incidenten is de vrees voor een uitbreiding van de Oekraïense oorlog toegenomen.

Moldavië vergroot onder meer het aantal grenspatrouilles. Volgens de president gaat het bij de ontploffingen om pogingen de spanningen te vergroten tussen Moldavië en het afgescheiden Transnistrië, waar Russische militairen zijn gestationeerd. Na explosies op het ministerie van Veiligheid was dinsdag een zendmast doelwit. Waarnemers spreken over mogelijke provocaties door Transnistrië zelf. Ze zouden de Oekraïners de schuld van de explosies in de schoenen kunnen schuiven.

Volgens Oekraïne probeert Rusland onrust te zaaien in de door Moskou gesteunde regio van Moldavië, dat net als Oekraïne een ex-Sovjetrepubliek is. De regering in Kiev houdt rekening met een Russische invasie vanuit Transnistrië, wat een nieuw front zou betekenen.

Verbinding

Een Russische commandant zei al dat Rusland heel zuidelijk Oekraïne onder controle wil krijgen om zo een verbinding te krijgen met het in 1990 afgesplitste Transnistrië. Ook zijn er oorlogszuchtige verklaringen van Russische functionarissen tegen Moldavië.

Oekraïne had eerder al gemeld dat een vliegveld in Transnistrië in gereedheid werd gebracht voor het invliegen van Russische militairen, maar dat werd toen weersproken door Transnistrië en Moldavië.