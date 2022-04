MOB in hoger beroep tegen stikstofuitspraak circuit

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen de rechterlijke uitspraak om de stikstofvergunning van het circuit in Zandvoort in stand te laten. Dit zegt jurist Valentijn Wösten van MOB in een reactie op de uitspraak van de bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem.

De zaak, aangespannen door diverse natuurorganisaties, draait onder meer om de vraag of de stikstofuitstoot binnen de normen blijft. Volgens de milieuorganisatie klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. MOB zegt dat het racen schade veroorzaakt aan de beschermde natuur rond het circuit.

‘Dit gaat een hoger beroep worden bij de Raad van State en naar alle waarschijnlijkheid ook een verzoek om een voorlopige voorziening. Dat betekent dat we medio mei of juni een voorlopig oordeel hebben van de hoogste bestuursrechter, met het oog op de Formule 1 in september’, zegt Wösten. ‘Voorzitter Johan Vollenbroek van de MOB roept nogmaals op elektrisch te gaan rijden en met de Formule 1 afscheid te nemen van een fossiel tijdperk.’

Gruwelijk mis

De rechtbank stelt vast dat in de oude situatie het circuitterrein het hele jaar gebruikt mocht worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen, waaronder de Formule 1. Het organiseren van het evenement zal niet tot meer uitstoot van stikstof leiden, redeneert de bestuursrechter.

Wösten: ‘Hier is iets gruwelijk mis. We hebben de rechtbank zojuist horen zeggen dat de stikstofberekening niet relevant zou zijn. Maar waarom heeft de rechtbank dan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) aan het werk gezet? Dat zijn onafhankelijke milieu-ingenieurs van de rechtbank die in dit geval stikstofrekensommen kunnen nalopen. Dat hebben ze ook gedaan en dat kost ook veel publiek geld. Dat doe je alleen als het ook een rol speelt in het oordeel van de rechtbank. Er is iets raars aan de hand dat ze de STAB aan het werk hebben gezet en aan de andere kant zeggen dat de rekensommen niet relevant zijn. Nog ernstiger is dat de rechtbank zegt dat de oorspronkelijke onderliggende vergunning alles toestond. Dan zou er strikt genomen genoeg stikstofruimte zijn om Tata Steel en Schiphol onder deze vergunning te brengen.’