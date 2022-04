Wall Street daalt in afwachting resultaten Microsoft en Alphabet

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag licht omlaag na de opleving een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig vanwege de rentevrees en de zorgen over de economische impact van de coronalockdowns in China. Daarnaast wordt vooral gewacht op de resultaten van techconcern Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die na de slotbel naar buiten komen.