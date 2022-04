Verkopers van koningsdagartikelen doen goede zaken

Winkels die koningsdagartikelen verkopen lijken dit jaar goede zaken te doen. Dat blijkt uit een rondgang langs een aantal verkopers van de oranjeproducten. Zij geven aan dat er veel vraag is naar onder andere oranje kleding en tompoucen.

De winkels merken dat Nederlanders ‘zin hebben’ in Koningsdag. Zo meldt een woordvoerder van Action dat klanten op zoek zijn naar artikelen waarmee ze het huis of de straat ‘feestelijk oranje’ kunnen aankleden. Opvallend dit jaar volgens de zegsman, is de vraag naar verkleedsetjes voor kinderen, schmink en vlaggetjes. Koningsdagvierders die nog oranje kleding willen kopen moeten er snel bij zijn, aldus een woordvoerder van HEMA: ‘we zijn er bijna doorheen’.

Vorig jaar waren tijdens Koningsdag coronamaatregelen van kracht. Gemeenten riepen inwoners op om de dag zoveel mogelijk in hun eigen buurt te vieren en drukke plekken te vermijden. Bij het bezoek van de koninklijke familie aan Eindhoven was er daarom bijvoorbeeld geen publiek aanwezig.

Oranje tompoucen

Volgens marketingbureau Markteffect lijkt het erop dat Nederlanders dit jaar weer naar buiten gaan tijdens Koningsdag. Het bureau onderzocht de plannen van Nederlanders. 52 procent van de 985 ondervraagden is van plan dit jaar een vrijmarkt te bezoeken, 48 procent gaat de verjaardag van de koning hoe dan ook vieren. Volgens het onderzoeksbureau geven vooral Nederlandse vrouwen aan de verjaardag van de koning te eren met het eten van een oranje tompouce.

Verkopers van de oranje gebakjes zien de vraag deze dagen toenemen. Een zegsman van de HEMA laat weten dat de winkel jaarlijks ‘in de 900.000’ tompoucen verkoopt. Vorig jaar, ten tijde van de toen geldende coronamaatregelen, verkocht HEMA bijna een miljoen tompoucen. Ook in de supermarkten zijn oranje gebakjes populair. Zo verkoopt Albert Heijn in aanloop naar Koningsdag steeds meer oranje tompoucen, soesjes en donuts.