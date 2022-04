VN-baas: alles doen om levens te redden in Marioepol

De Verenigde Naties willen alles op alles zetten om levens te redden in de door de Russen veroverde Oekraïense havenstad Marioepol. De organisatie is bereid al haar middelen te mobiliseren, zei VN-baas António Guterres na zijn bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin.

Guterres stelde voor een zogenoemde humanitaire contactgroep op te richten om het leed voor burgers te verlichten. Alleen al in Marioepol zitten duizenden mensen vast door het oorlogsgeweld. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zei dat Rusland bereid is samen te werken met de VN om burgers te helpen. Maar hij verwierp het Oekraïense voorstel voor overleg in Marioepol zelf.

Guterres benadrukte dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan de oorlog in Oekraïne. Het menselijke lijden moet tot een minimum worden beperkt. ‘We hebben een andere kijk op dingen, maar dat weerhoudt ons niet om in gesprek te gaan’, aldus de VN-baas over zijn bezoek aan Moskou. Hij riep ook op tot een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Donderdag spreekt Guterres met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en diens buitenlandminister Dmitro Koeleba. Die hadden liever gezien dat de VN-leider eerst naar Kiev was gekomen, omdat Oekraïne immers is aangevallen door de Russen.