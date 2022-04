Airbus boekt overwinning in juridische strijd met Qatar Airways

Qatar Airways had een rechtbank in Londen om een verbod gevraagd om te voorkomen dat Airbus het contract voor vijftig vliegtuigen zou opzeggen. Dat verzoek werd dinsdag door een Britse rechter afgewezen. De uitspraak maakt de weg vrij voor Airbus om de toestellen opnieuw op de markt te brengen en te verkopen aan andere klanten. Volgens de rechter is Qatar Airways in staat om goede alternatieven te vinden voor de A321-vliegtuigen, die in het vierde kwartaal van 2023 in dienst zouden worden genomen.

Airbus annuleerde de order in januari. Het Europese bedrijf wilde daarmee de druk opvoeren in een al langer lopend conflict met de luchtvaartmaatschappij over een ander type, de A350. Dat toestel kampt met een sneller dan verwachte slijtage aan de verf op de romp. Daar kan de verf barsten en afbladderen. Vanwege dat probleem hield Qatar Airways de vliegtuigen aan de grond en zette het bedrijf andere toestellen in.

Airbus meent dat Qatar Airways zelf heeft aangedrongen op een vliegverbod om zo een schadevergoeding af te kunnen dwingen. Qatar Airways heeft in totaal 76 toestellen van het type A350 besteld, waarvan het er al 53 heeft gekregen. De luchtvaartmaatschappij wil zo’n 675 miljoen euro aan schadevergoeding zien van Airbus.