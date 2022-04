Henk van der Meijden Ridder in Orde van Oranje-Nassau

De gemeente Den Haag bracht de toekenning van de onderscheiding dinsdag rond het middaguur naar buiten.

De 84-jarige Van der Meijden had tientallen jaren lang een eigen showbizzpagina in De Telegraaf, Privé genaamd. Daar kwam later ook een gelijknamig tijdschrift uit voort. In diezelfde periode begon hij een bureau dat theatervoorstellingen en circussen organiseerde. Zo haalde hij het Russisch Staatscircus meerdere keren naar Nederland.