Oekraïense band Go_A: blij om aandacht te vestigen op oorlog

De Oekraïense band Go_A, die momenteel in Nederland is, vindt het niet makkelijk om in deze tijden op het podium te staan. "Maar we zijn blij dat we met ons optreden de aandacht kunnen vestigen op de oorlog in Oekraïne en Oekraïense vluchtelingen in Europa misschien een klein beetje gelukkiger kunnen maken," zegt bandleider Taras Sjevtsjenko tegen het ANP.

Go_A opent dinsdagavond het gratis muziekfestival The Life I Live in Den Haag. Zangeres Katerina Pavlenko reisde al af naar Italië maar voor de drie mannelijke bandleden was het niet makkelijk om Oekraïne te verlaten, aangezien ze vanwege dienstplicht eigenlijk het land niet uit mochten. "We hebben acht uur gewacht bij de grens met Polen. Pas toen we toestemming hadden van onze regering mochten we de grens over", aldus Sjevtsjenko, die vertelt dat het viertal voordat ze naar Nederland kwamen twee optredens in Polen had.

Sjevtsjenko stelt dat de politieke situatie niet zozeer een rol heeft in hun folkrock- en folktronicamuziek, maar dat het meer om de mensen gaat. "Voor de oorlog hadden we al twee nummers over mensen die hun huis waren verloren, en over een deel van een land waar mensen aan het feesten waren terwijl er in een ander deel oorlog was en mensen doodgingen. Toen probeerde Rusland Oekraïne binnen te vallen - wat niet gaat lukken - en is het het alledaagse leven."

Vijfde bij Eurovisie Songfestival

De aandacht voor mensen komt ook terug in de boodschap die de band heeft voor het Nederlandse publiek. "Houd van je mensen, houd van je cultuur. Dat is waar het allemaal begint dus je moet dat respecteren en ervan houden." Met als toevoeging: "En we bidden dat jullie nooit met oorlog te maken krijgen, nooit de dingen zien die wij hebben gezien en dat het kwaad nooit aan de deuren van jullie huizen komt."

Go_A verwierf bekendheid toen ze vorig jaar met het nummer SHUM vijfde werden tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Naast het optreden op Koningsnacht treedt de band onder meer op 5 mei op tijdens het Bevrijdingsfestival in Groningen.