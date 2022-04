Lintje voor advocaat die gedupeerden toeslagenaffaire bijstaat

Eva González Pérez, de advocate die veel slachtoffers van de toeslagenaffaire bijstaat in hun strijd tegen de overheid, heeft dinsdag een koninklijke onderscheiding gekregen. De advocate uit Eindhoven mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

González Pérez werkt bij advocatenkantoor Trias in Helmond en staat tientallen gedupeerden van de toeslagenaffaire bij. In deze affaire zijn duizenden ouders door de overheid onterecht als fraudeur bestempeld en zo in de schulden terechtgekomen. De advocate is ook als getuige onder ede gehoord door een commissie van Tweede Kamerleden die de toeslagenaffaire onderzocht.