Austin: weerstand Oekraïne inspireert ‘vrije wereld’

Austin organiseert op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland een bijeenkomst voor veertig bondgenoten over de oorlog in Oekraïne. De Amerikaan sprak maandag in Kiev met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Daar werd toen extra steun beloofd en de terugkeer van Amerikaanse diplomaten naar Oekraïne.

