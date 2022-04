Na huizenzoeker kampt ook ondernemer met krappe vastgoedmarkt

Via makelaars van de NVM werd in het eerste kwartaal 1,3 miljoen vierkante meter aan bedrijfsruimtes verhuurd of verkocht, exclusief winkelruimte en kantoorpanden. Dat is een daling van 12 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. Het vastgoed dat wel een nieuwe huurder of koper vond, was vaak relatief klein.

De makelaarsvereniging erkent dat er een jaar geleden opvallend veel transacties met bedrijfspanden waren, wat een daling verklaart. Maar de NVM, waar zo’n 90 procent van alle makelaars in commercieel vastgoed bij zijn aangesloten, signaleert ook tekorten, waardoor er minder contracten worden afgesloten. Dat komt onder meer doordat netbeheerders de toegenomen vraag naar nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk moeilijk kunnen bijbenen, waardoor bedrijven moeite hebben nieuwe ruimtes in gebruik te nemen. Verder stijgen de kosten voor nieuw gebouwde bedrijfsruimtes door tekorten aan personeel en materialen.

Minder leegstaande winkelruimtes

Ook het aanbod van leegstaande winkelruimtes daalt. Nederlandse steden en dorpen tellen een kwart minder vrijstaande winkelruimtes dan een jaar eerder. Dat komt niet alleen doordat die ruimtes nieuwe winkeliers als huurder vinden, maar ook doordat ze worden omgebouwd tot woningen. Via de bij branchevereniging NVM aangesloten makelaars werden in het tweede kwartaal 2 procent meer winkelruimtes verhuurd of verkocht, nu winkelstraten meer publiek trekken na het einde van lockdownmaatregelen. Bij kantoren steeg de ingebruikname van nieuw ruimtes met 6 procent op jaarbasis.

Beleggers zien de krapte op de markt voor bedrijfspanden als een nieuwe kans op rendement. Volgens de NVM staken ze in het eerste kwartaal 30 procent meer in commercieel vastgoed dan een jaar eerder.