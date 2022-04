Rusland: 500 Oekraïense militairen omgekomen afgelopen nacht

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat er in de nacht van maandag op dinsdag meer dan negentig militairen doelen zijn geraakt in Oekraïne, waarbij ongeveer vijfhonderd Oekraïense militairen zijn omgekomen. Verder zijn er tientallen gepantserde voertuigen, artillerie en ander militair materieel vernietigd, aldus het Russische ministerie. Volgens staatspersbureau RIA zijn onder meer twee wapendepots geraakt in de regio rondom de stad Charkov. De beweringen zijn niet geverifieerd door onafhankelijke bronnen.

Volgens de lokale Oekraïense autoriteiten zijn dinsdag een dode en een gewonde gevallen bij een raketaanval op de zuidelijke Oekraïense stad Zaporizja. De raketten zouden geen militair doel hebben geraakt, maar een commercieel terrein.