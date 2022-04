Uitzender Randstad in kopgroep herstellende AEX

Ook de toezegging van de Chinese centrale bank om meer steun te bieden om de economische impact van de lockdowns in delen van het land te verzachten, bood enige steun aan de aandelenhandel. Verder wordt vooral uitgekeken naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die na de slotbel in New York naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 705,19 punten. De hoofdindex verloor een dag eerder 2,5 procent. De MidKap won 0,3 procent tot 1041,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Philips

Randstad dikte 3 procent aan. De uitzender zag de kwartaalomzet met een vijfde stijgen tot 6,6 miljard euro. Onder de streep bleef 280 miljoen euro over. Topman Sander van ‘t Noordende sprak in een toelichting van een sterke start van het jaar. Analisten van KBC Securities verhoogden het advies voor Randstad naar kopen in een reactie op de resultaten.

Philips won 0,2 procent. Het zorgtechnologiebedrijf raakte maandag ruim 11 procent kwijt na een tegenvallende kwartaalupdate, waarin werd aangekondigd dat Philips meer geld opzij moet zetten vanwege de problemen met de beademingsapparaten. Daarnaast meldde het bedrijf dat het Amerikaanse OM bij meerdere Amerikaanse Philips-dochters, waaronder Respironics, informatie heeft opgevraagd over de terugroepactie van de apparaten.

UBS

In Zürich won UBS 0,9 procent. De Zwitserse bank, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, heeft in het eerste kwartaal een hogere winst behaald. In Madrid vielen de resultaten van de Spaanse bank Santander (plus 3 procent) in de smaak. AB Foods zakte 5 procent in Londen na een handelsupdate. Het Britse moederbedrijf van kledingketen Primark ontkomt er naar eigen zeggen vanwege de hoge inflatie niet aan om de prijzen voor sommige artikelen te verhogen.

De olieprijzen veerden wat op na de recente forse prijsdalingen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 99,13 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 103,09 dollar per vat. De euro was 1,0702 dollar waard, tegen 1,0708 dollar een dag eerder.