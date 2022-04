Media: Duitsland levert luchtafweergeschut aan Oekraïne

Duitsland gaat luchtafweergeschut leveren aan Oekraïne, meldt de Süddeutsche Zeitung. Volgens de krant gaat minister van Defensie Christine Lambrecht die toezegging dinsdag doen tijdens een bijeenkomst op een militaire luchtbasis in Duitsland. Daar praten de VS en veertig bondgenoten over de situatie in Oekraïne.