Consumentenbond: opzeggen onlineabonnement nog te moeilijk

Een op de vier bedrijven die online diensten aanbiedt maakt het consumenten nog te moeilijk om dat abonnement online ook op te zeggen, concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Volgens de organisatie overtreden de bedrijven daarmee de wet. Met name bij bedrijven in de energie, telefonie en internet en ook goede doelen is het voor consumenten ‘bewust lastig of zelfs onmogelijk’ om hun abonnement op te zeggen, concludeert de bond.