Twee doden gemeld door ebola in Democratische Republiek Congo

In de Democratische Republiek Congo is dinsdag een tweede dode door het ebolavirus gemeld, dagen nadat een nieuwe uitbraak van de dodelijke ziekte in het land werd vastgesteld. Dat meldt de de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De overleden ebolapatiënten zijn een man en een vrouw uit het noordwesten van Congo en zijn familie van elkaar.

Volgens de WHO heeft de eerste patiënt de dodelijke ziekte opgelopen via een besmet dier. Hij kreeg op 5 april last van klachten, maar zocht pas een week later behandeling. Op 21 april werd hij opgenomen in een ebolabehandelcentrum in Mbandaka, de hoofdstad van de Congolese provincie Equateur. De man stierf diezelfde dag.

Deze nieuwe besmetting is volgens de WHO niet het gevolg van de eerdere ebola-uitbraak in het Centraal-Afrikaanse land, die in december voorbij was. De ziekte duikt sinds de ontdekking ervan in 1976 af en toe op in Afrika. Mensen kunnen het virus oplopen door het eten van besmette dieren. Onderling verspreiden mensen ebola via direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel en zweet. Onder meer koorts, bloedingen en hoofdpijn behoren tot de ziekteverschijnselen.