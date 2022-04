Hogere winst voor UBS onder leiding topman Hamers

De Zwitserse bank UBS, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, heeft in het eerste kwartaal een hogere winst behaald. De zakenbankdivisie van UBS wist meer geld te verdienen met de handel in aandelen door de onrust op de beurzen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De nettowinst kwam uit op 2,1 miljard dollar, omgerekend bijna 2 miljard euro. Dat is een stijging van 17 procent in vergelijking met een jaar eerder. In een toelichting sprak Hamers van een kwartaal met ‘buitengewone geopolitieke gebeurtenissen’. Volgens de topman heeft de oorlog in Oekraïne voor grote onzekerheid voor de economie gezorgd, maar heeft UBS de risico’s goed onder controle. De bank voelt wel een impact van 100 miljoen dollar vanwege het afbouwen van zijn activiteiten in Rusland.

De winst viel hoger uit dan analisten hadden verwacht. De grootste bank van Zwitserland kondigde verder aan dit jaar voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te willen kopen.